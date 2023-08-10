  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.

İşgücü İstatistikleri, Haziran 2023
Etiketler işsizlik işsiz TÜİK Türkiye istatistik kurumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gece yarısı kabusu yaşadılar: 7 ev kül oldu, alevler gökyüzüne ulaştı
Esad'tan Erdoğan için skandal ifadeler
''Verdiğiniz oydan pişman mısınız'' anketi açıklandı
Atatürk için skandal çağrı
Murat Ülker'i gözaltına aldırdılar !
İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt!
Otomotivden, tekstile... Zam ek vergi yağacak!
Pençe-Kilit'te 5 evladımız şehit oldu
İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü!
57 ilin valisi değişti, 16 vali merkeze alındı!