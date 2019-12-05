Yağan yağmur onları durduramadı: ''Direnişimiz devam ediyor''

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de Kurulu SF Trade Tekstil’de 11 yıldır çalışan Pınar Toy ve Ayşe Erim, Deriteks Sendikasına üye olduktan kısa bir süre sonra performansları gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre Gaziemir Serbest Bölge (ESBAŞ) önünde direnişlerini işten çıkartıldıkları 25 Ekim’den bu yana yaklaşık 40 gündür devam ettiren işçiler süreci ve direnişlerini BirGün’e anlattı.

DAHA İNSANCA YAŞAMAK İÇİN SENDİKALI OLDUK

İşyerinde çalışma şartlarının kötü olduğunu ve bundan dolayı sendikalı olmak istediklerini ifade eden işçilerden Ayşe Erim, “Ben ve arkadaşım 11 senedir bu şirkette çalışıyoruz. Performans sebebini ile işten çıkarma olduğunu ifade ettiler ama biz sendikalı olduğumuz için bizi işten çıkarıldık. Sendikalı olma ihtiyacımız çalışma koşullarımız gelişti. Biz çok mesaiye kalıyoruz. Ben kalite kontrol bölümünde çalışıyordum. İçeride rahat çalışamıyorduk. Yani fazla mesaiye kalıyorduk. Ustabaşımızdan bir durum için izin istediğimizde hakarete varan sözler duyuyorduk. Biz mesai kaldığımızda karşımızda alay eder gibi davranışlar sergileniyordu” dedi.

Erim şunları söyledi: “Çalışma koşullarımız genel olarak çok kötüydü. İçeride rahat çalışamıyorduk. Yani fazla mesaiye kalıyorduk, maaşlarımız çok az. Hep haksızlık vardı. Hakkımız yeniliyordu. Bu tür olaylardan sonra bizde sendikaya üye olmamız gerektiğini hissettik. Daha insanca çalışabilmek için… Üye olduktan kısa bir süre sonra performans bahane gösterilerek işten çıkardık. Hatalı işlerimiz geldi deniyor. Daha önce de benim hatalı işim oldu. Bu arada hatam içeride. Dışarıya çıkarılmadı. Hatalı gitmemesi gibi bir durum zaten yok. İnsanız, robot değiliz. Başka arkadaşlarımızın da hataları oldu. Onlar neden çıkarılmadı? Sırf sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık.”

BİZ YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIK

Yağmur çamur demeden direnişlerini devam edeceklerini anlatan iİşçilerden Pınar Toy ise, “Mahkemeye sürecimiz başladı. Serbest Bölge önünde 25 Ekim tarihinden beri direniyoruz. İş yeri bizimle bu süre zarfında görüşme talebinde bulunmadı. Bizim taleplerimizi de kabul etmedi. Bu süre zarfında çok yıprandık ama direnişimizi etkilemedi. Ailemiz, sendikamız hep yanımızda. Direnmeye devam edeceğiz. Biz yanlış bir şey yapmadık. İçeride çalışan arkadaşlarımıza baskı yapıldığı duyumunu aldık. Biz buradayız kaç zamandır. İçeriye giren mesai arkadaşlarımız bize selam bile vermiyorlar. Korkuyorlar tabii” şeklinde konuştu.