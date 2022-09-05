Yeni avukatlık tarifesi yürürlükte

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeyi geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurmuş, ardından ücretlerle ilgili detaylar paylaşılmıştı. Tarifede, maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapıldı.

Tarifede, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri Sayıştay hesap yargılamaları dışında duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendi.

Tarifenin nisbi ücretleri düzenleyen üçüncü kısmına eklenen yeni basamak çerçevesinde yeni eklenen 100 bin TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40 bin TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100 bin TL olarak belirlendi.