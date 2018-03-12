İş arayanlara müjde ! Tam 100 bin çalışan aranıyor..
İş arayanlara müjde ! Tam 100 bin çalışan aranıyor..
Düşen Türk uçağıyla ilgili flaş gelişme !
Düşen Türk uçağıyla ilgili flaş gelişme !
Tesla'dan sürpriz karar: Üretimi durdurdu !
Tesla'dan sürpriz karar: Üretimi durdurdu !
11 yılda 200 ameliyat oldu, şimdi oturamıyor !
11 yılda 200 ameliyat oldu, şimdi oturamıyor !
Taksiciler odasından flaş UBER açıklaması
Taksiciler odasından flaş UBER açıklaması
TSK açıkladı ! Afrin'de teröristlere darbe üstüne darbe
TSK açıkladı ! Afrin'de teröristlere darbe üstüne darbe
Meteoroloji'den 7 il için uyarı ! Akşam saatlerine dikkat !
Meteoroloji'den 7 il için uyarı ! Akşam saatlerine dikkat !
ABD'den İncirlik iddiası için sert açıklama
ABD'den İncirlik iddiası için sert açıklama
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 12 Mart 2018 10:32

Cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı, ocakta 7 milyar 96 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu

Cari açık rakamları açıklandı
A+ A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 402 milyon dolar artarak 7 milyar 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2017'nin aynı ayına göre 4 milyar 537 milyon dolar artarak 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar yükselişe 822 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2017'nin ocak ayına kıyasla 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı net girişler, geçen yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara geriledi.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

 

AA

cari açık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM