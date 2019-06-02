CHP'den kredi kartı borçluları için flaş hamle

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığına kredi kartı mağdurlarını sevindirecek bir teklif sundu. Bulut, kredi kartı borç ve faiz sarmalında sıkışan vatandaşların mağduriyetlerinin saptanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te araştırma önergesi verdi.

Türkiye'de 2019 yılı Mart ayı sonu itibariyle 218 milyon banka kartı ve kredi kartı bulunduğunu belirten Bulut, bu kartların yaklaşık 67 milyonunu kredi kartlarının oluşturduğunu bildirdi. Bulut, ekonomik kriz, yüksek enflasyon, döviz karşısında TL'nin değer kaybıyla birlikte alım gücünün düşmesi nedeniyle, ihtiyaçları temin etmenin en kısa yollarından biri haline gelen kredi kartlarının vatandaşa ağır bir yük oluşturduğunu bildirdi.

VATANDAŞ BORÇ VE FAİZ SARMALINDA

Sözcü'de yer alan habere göre, gelir gider dengesizliğiyle ay içerisinde bütçelerini aşarak alışveriş yapan vatandaşların, kredi kartı borçlarını ödeyemediğini kaydeden Bulut, kredi kartı borç ve faiz sarmalında vatandaşların sıkışıp kaldığını belirtti. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Mart ayı verilerine göre, kredi kartının borcunu ödemediği için kanuni takip aşaması başlatılan kişilerin sayısının arttığını kaydeden Bulut, "Bireysel kredi kartı borcu nedeniyle kanuni takibe alınmış kişi sayısı 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 253 bin kişiye yükselmiştir" dedi.

483 BİN KİŞİ YASAL TAKİPTE

Bireysel kredi borcu nedeniyle kanuni takibe alınmış kişi sayısının ise aynı dönemde yüzde 44 oranında artarak 317 bin kişi olduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu nedeniyle kanuni takibe alınmış kişi sayısı 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 483 bin kişi olmuştur."

350 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Kredi kartı borcu yüzünden intihar eden yurttaşlarımızın sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Bulut, borçları ve maddi sıkıntıları yüzünden intihar eden kişilerin sayısının arttığını söyledi.

MAĞDURİYETLERİ MECLİS ARAŞTIRSIN

CHP'li Bulut, geçim sıkıntısının ağırlaşması, kazandığı maaş yetmediği için kredi kartı kullanarak ayın sonunu getirmeye çalışan, biriken borçlarını ödeyemediği için yasal takibe giren vatandaşların mağduriyetlerinin saptanması, alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırma önergesi verdi.