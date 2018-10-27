CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''

Türkiye'de mazot, gübre ve elektrik fiyatlarındaki fahiş artış, iklim değişiklikleri ve çiftçiye verilen desteklemelerin yetersiz olması buğday ekim alanlarının hızla gerilemesine yol açtı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre ülkemizde buğday rekoltesinde yüzde 25-35 arasında düşüş yaşandı. 2017 yılında 5 milyon tona yakın buğday ithal ettiğimiz Rusya ise kendi ülkesindeki verim düşüklüğü nedeniyle ihracatı kısma sinyalleri vermeye başladı. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Ziraat Mühendisi İlhami Özcan Aygun, “Ekmekte fiyat tartışmasına takıldık, ama esas sorun göz ardı ediliyor. Ya ekmek yapacak buğday bulamazsak ne olacak” diye sordu.

POLİTİKALAR YANLIŞ

Aygun; yaşanabilecek ekmek krizini verilerle ortaya koydu. Türkiye'nin 2002 yılında 65 milyon olan nüfusunun 2018 yılında 81 milyona çıktığını, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı sayısı ile bu rakamın 85 milyona ulaştığını anlatan Aygun, “Nüfusumuz 2002'ye göre yüzde 31 artarken, buğday ekim alanlarımız yüzde 18 azaldı. Üstelik verim de her yıl düşüyor. Buğday rekoltesi yüzde 25-30 arasında azaldı. Kaliteli buğday bulma sorunu yaşanıyor” dedi. İlhami Özcan Aygun, Türkiye'nin buğdayda kendi kendine yeten bir ülke iken AKP'nin yanlış politikaları sonucu net ithalatçı konuma düştüğünü anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Buğday ihtiyacımızı karşılayamadığımız için ithalat yapmaya başladık. Türkiye, buğdayı en çok Rusya'dan ithal ediyor. 2017'de 4.99 milyon ton buğday ithalatı için Rusya'ya 1.04 milyar dolar ödeme yaptık. 2018'in ilk 8 ayında çeşitli ülkelerden 3.6 milyon ton buğday ithal ettik. Yani, ithalatın yüzde 79'unu Rusya'dan karşıladık.”

BUĞDAY FİYATI ARTIYOR

Rusya'da rekoltedeki düşüşün dünya buğday fiyatlarını artırdığını belirten Aygun, 2017 yılı Ekim ayında tonu 178.57 dolar olan dünya buğday fiyatları, bu yıl 217.43 dolara çıkmıştır. Rus ihracatçılar, buğday ihracatının 25 milyon tonu aşması halinde ülkelerinde ihracatın frenlenebileceğini belirtiyor. Bu da Türkiye'nin buğdayda sıkıntıya girebileceği anlamına geliyor. ” Çiftçiye verilen yetersiz destek nedeniyle üreticinin buğday üretiminden çekildiğini söyleyen Aygun, “ Hasat yapılırken, hükümet gümrüksüz buğday alacağını açıklıyıp, çiftçisinin elindeki ürününün değerini düşürdüğünün farkında mıdır?” diye sordu.

ÇİFTÇİLERE AVANS VERİLSİN

“Elden gelen öğün olmaz, onunla da karın doymaz” atasözüne işaret eden CHP Aygun, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buğday üreticisine acil destek için şu öneriyi yaşama geçirmesi gerektiğini söyledi: “Ülkemizde kaliteli buğday sorunu yaşanmaktadır. Ekmek için de kaliteli buğdaya ihtiyaç vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı, buğday ekim alanlarını genişletmek için buğday üreticisine ‘Ekim avansı' adı altında önden bir ödeme yaparken mazot, gübre ve elektrik fiyatlarında yüzde 50 sübvansiyonlu teşvik politikası izlemek zorundadır. Aksi halde ekmek yapacak un bulamama sorunu ile karşılaşılarak, gıda krizi yaşanacaktır.”