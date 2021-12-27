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Çiftçilerin vergi iadesi için son gün 31 Aralık

Çiftçilerin vergi iadesi için son gün 31 Aralık

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçilerin, tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 olduğunu anımsattı.

Bayraktar, “2016 yılından beri olan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için çiftçilerimizin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar dilekçelerini eksiksiz bir biçimde doldurarak başvuruda bulunmaları gerekiyor” dedi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

“Çiftçilerimiz, talep dilekçelerini internet ortamında doldurabilecekleri gibi, elden veya posta yoluyla kendilerinin seçecekleri vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine de verebilecekler. Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurularla bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin elden ve posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

 Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde ise dilekçe ekine ‘mirasçılık belgesi’ ile ‘veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesinin’ eklenmesi şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında iadeden yararlanabileceklerdir.”

ANKA

Etiketler çiftçi vergi iadesi tarımsal destek
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