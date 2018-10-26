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  3. 26 Ekim 2018 17:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Levant fındık 14 TL, Giresun fındık 14.5 TL oldu.

Meclis’te geçtiğimiz günlerde ‘fındık’ konusu gündeme gelmişti. Son günlerde açıklamalarıyla dikkat çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bu kez de, hükümetin fındık fiyatlarını eleştiren konuşmasıyla gündeme geldi.

Ekonomide hükümetin verdiği fındık fiyatlarını eleştiren Enginyurt, milletin perişan olduğunu evine ekmek götüremediğini belirterek, “Ama siz hala çıkıp diyorsunuz ki ‘Bunu siyasi malzeme yapıyorsunuz.' Neyin siyasi malzemesi? İnsanların dertlerini dile getirmek, insanların hakkını hukukunu aramak, verilmeyen bir hakkı istemek neden siyasi malzeme olsun. Bu millet bizi, sizi niye seçti? Bizi, sizi bu Meclis'e gönderdi ki fındığın, domatesin, kayısının, biberin, patlıcanın bu ülkenin andımızın da dahil hakkını hukukunu korusun diye seçti. Dolayısıyla bizi suçlama yerine gelin bu önergeye kabul oyu verin birlikte araştıralım.” diye konuşmuştu.

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