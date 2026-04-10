Dev bankadan Dolar ve Euro için korkutan tahmin

QNB ekonomistleri, 2026 ve 2027 yılları için döviz kuru, enflasyon ve politika faizine ilişkin tahminlerini açıkladı.

QNB ekonomistleri, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini paylaştı. Ekonomistler, perakende satışların gücünü koruduğunu ancak sanayi ve hizmet üretimindeki yavaşlamanın enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Döviz kurlarında yükseliş beklentisi

Raporda en çok dikkat çeken bölüm, 2026 ve 2027 yıllarına dair döviz kuru tahminleri oldu. QNB ekonomistlerine göre, Dolar/TL 2026 yıl sonunda 50,1 lira, 2027 yıl sonunda ise 57,6 lira seviyesine ulaşacak. Bankanın Euro/TL için yıl sonu tahmini 60,1 lira, 2027 sonu tahmini ise 69,2 lira oldu.

Enflasyon ve faiz tahminleri

2025 yılında tüketici enflasyonunun %30,9’a gerilediği hatırlatılan raporda, enerji fiyatları kaynaklı risklerin sürdüğü belirtildi. Banka ekonomistleri, 2026 yıl sonunda enflasyonun %28,5 seviyesine inmesini bekliyor. Para politikasına dair tahminde ise politika faizinin 2026 sonunda %35 seviyesinde dengeleneceği öngörüldü.

2026 Yıl Sonu Tahmini 2027 Yıl Sonu Tahmini Dolar/TL 50,1 57,6 Euro/TL 60,1 69,2 Enflasyon (TÜFE) %28,5 %21 Politika Faizi %35 %28

