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Dev bankadan Dolar/TL tahmini

Dev bankadan Dolar/TL tahmini
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ABD merkezli dev banka Citi, Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesini beklediklerini belirterek, Dolar/TL'de yükseliş yönlü pozisyon aldıklarını duyurdu.

Türk Lirası  Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken ABD'li banka Citi, Dolar/TL'de uzun pozisyon aldıklarını duyurdu.

Citi Research, zayıflamasını beklediği Türk lirası için tavsiyesini "ağırlığını azalt" olarak değiştirdi.

Citi, dolar/TL’nin şu anda 27,16'dan 32'ye yükselmesini hedefleyerek, 25'te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, "TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ekonomim'in aktardığına göre, Citi, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı.

 

 

Etiketler citi dolar türk lirası tahmin uzun pozisyon long
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