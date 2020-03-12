  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 12 Mart 2020 10:19

Dev şirketten koronavirüs önlemi: Çalışanlara 1000 dolar ödenecek

Ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan e-ticaret devi Shopify, evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ekipmanları almaları için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu.

Dev şirketten koronavirüs önlemi: Çalışanlara 1000 dolar ödenecek
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını nedeniyle pek çok şirket çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.

Business Insider'da yer alan habere göre, benzer bir adım atan Shopify, evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ekipmanı almaları için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu.

Aynı habere göre, e-ticaret şirketi çalışanlarına ofisten ihtiyaç duydukları tüm ekipmanı evlerine götürebileceklerini belirten bir bilgilendirme mesajı da gönderdi.

11 farklı ülkede ofisi bulunan Kanada merkezli Shopify, 5 bin çalışana 16 Mart'tan itibaren evden çalışma modeline geçmesi talimatını vermişti.

117 corona virüs vakasının bulunduğu Kanada'da bugüne kadar 1 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
koronavirüs , corona virüs , shopify
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM