Doğalgaza da büyük zam: ÖTV oranı 3 katına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, doğalgaz üzerinden alınan ÖTV tutarında da artışa gidildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

VERGİ UZMANI BİNGÖL: ÖTV ÜÇ KATINA ÇIKARILMIŞTIR

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bingöl’ün söz konusu açıklaması şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.

Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.”

Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.

Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 16, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) zam getirmişti. Buna göre, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükselmişti.