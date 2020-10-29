Dolar Cumhuriyet Bayramı dinlemedi! Yükseliş sürüyor

TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı TCMB’nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile başladı.

Son günlerde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve yaklaşan ABD seçimleri de TL’de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda.

Dolar/TL 8,29 TL, Euro/TL 9,77 TL, Sterlin/TL 10,81 TL'den fiyatlanıyor.

Ons'u 1.881 dolar olan altında da, gram altın 498/502, çeyrek altın 807/823, Cumhuriyet altını ise 3.321/3.355 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önceki gün küresel şirket yöneticilerine yönelik düzenlenen yatırımcı toplantısı da piyasada takip edildi. Albayrak Türkiye ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğu, yeni bir sermaye yatırım dalgasının ufukta belirdiğine yönelik mesajlar verirken; sermaye kontrolüne yönelik soruları ise net bir şekilde reddetti.

PARA POLİTİKASINDA BELİRSİZLİK ARTTI

TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla %14.75’e yükseltti. TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %13 seviyesinin üzerinde.

Temmuz ortasından beri 550 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi. Ancak süreç TL’de belirgin bir iyimserlik yaratamadı. Gecelik faizler %14.5’e kadar yükselerek GLP ile belirlenen %14.75 sınırına yaklaşırken piyasada ortalama fonlama maliyetinin de gecelik faizlere bir miktar gecikme ile yaklaşacağını düşünüyor.

Özellikle TL’de yaşanan son değer kaybına ve bankanın bu değer kaybını enflasyona etkisine yönelik söylemelerinin takip edileceğini belirten bankacılar, TCMB’nin sabit tuttuğu faiz koridorunu da genişletmesi sonrası para politikasında belirsizliğin arttığına dikkat çekiyorlar.

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