Dolar ve euro güne böyle başladı

Dolar ve eurodaki yüksek seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,58'in üzerinde hareket ediyor. Dolar dün 4,5995'e çıkarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Euro/TL de 5,40'ın altında seyrediyor. Euro dün 5,4115'le rekorunu yenilemişti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın olası adımlarını bekliyor. Merkez Bankası piyasalardaki hareketi yakından izlediğini, gerekli adımların atılacağını açıklamıştı.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'nin artan tahvil getirileri ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasının desteğiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldikten sonra, bu yükselişine ara vererek beş ayın zirve seviyesinin altında işlem görüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksidün gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.058'den geriledikten sonra 93.546 seviyesinde seyrediyor.

Piyasaların dikkati Fed'in yarın açıklanacak son toplantı tutanaklarına çevrildi.