Dolarla sıradışı müdahale planı !

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, kurların hareketli olması nedeniyle işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğuna dikkati çekerek, televizyonlarda alt yazı ile, ekranlarda ise sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.



MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal 2 Ekim'de başlayacak olan Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nin tanıtım toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya'dan Filiz Coşkun'un haberine göre, toplantıda Merkez Bankası’nın önceki gün faiz artırmasını ve dövizle kiralama, satışa getirilen yasaklamaları değerlendiren Erdal, iş dünyası olarak TL’nin ön plana çıkmasını istediklerini söyledi. Kurlar çok hareketli olduğu için işi olanın da olmayanın da dövizle ilgili konuştuğunu dile getiren İlhan Erdal, “Bunun sürekli konuşulması iş dünyasını rahatsız ediyor. Bu konuyu doğrudan dövizle işi olan konuşsun” dedi. Bir çağrı yapan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi.

Merkez Bankası’nın faizi 6.25 puan artırmasıyla birlikte, bankanın bağımsızlığı tartışmalarının gündemden düştüğüne dikkat çeken Erdal, buna karşılık faiz oranlarının geldiği noktanın yatırım ortamını güçleştirdiğinin altını çizdi.