Döviz ve altın sert düştü! Dolar yeniden 8 TL'nin altında

Berat Albayrak'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'ın "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." açıklamasının ve BDDK'dan bugün gelen SWAP hamlesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL 7.82'ye, euro/TL 9.19 seviyesine kadar geriledi. Altının gramı ise 467 liraya kadar çekildi.



Şu dakikalarda dolar/TL 7,85 TL'den, euro/TL 9,24 TL'den, sterlin/TL 10,38 TL'den gram altın 470 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 6,09 TL'den işlem görürken, Bitcoin de 15.584 dolar seviyesinde.

Ons'u 1.860 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 468/473 TL, çeyrek altın 760/776 TL, Cumhuriyet altını 3.127/3.162 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BORSA REKORLA BAŞLADI

BIST 100 endeksi dün 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdikten sonra bugün de yükseliş eğimine devam ediyor. BIST 100 endeksi 1.258,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ELVAN'DAN PANDEMİ SONRASI FIRSATLARI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azaldığı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." ifadesini kullandı.

CARİ AÇIK REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

BDDK'DAN SWAP HAMLESİ

BDDK, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10 olarak yeniden belirlendi.