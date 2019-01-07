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  2. Ekonomi
  3. 07 Ocak 2019 23:44

Dünya Bankası Başkanı görevi bırakıyor

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü görevini bıracakağını açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı görevi bırakıyor
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Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 6 yıldır yürüttüğü görevini 1 Şubat'ta bırakacağını duyurdu.

Dünya Bankasının sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kim, 6 yıldır yürüttüğü başkanlık görevinden 1 Şubat itibarıyla ayrılacak.

AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Kim, dünyada yoksulluğu sona erdirmek misyonu adına işini tutkuyla yapan insanlarla dolu bu kurumla çalışmanın büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Tüm dünyada aşırı yoksulluk, iklim değişikliği, salgınlar artarken, mülteciliğin hem boyutu hem de karmaşıklığı büyürken, Dünya Bankasının çalışmaları hiç olmadığı kadar büyük bir öneme sahip. Bu kurumun başkanı olarak hizmet etmek ve karşılaşılan zorlukların tam ortasında bu kuruma yardım etmek benim için büyük bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Kim, görevinden ayrılmasının ardından başka bir şirketle, gelişmekte olan ülkelerde altyapı yatırımlarının artırılması üzerine çalışmalarını sürdüreceği bilgisini paylaştı.

Kore kökenli Amerikalı Kim, 2012'nin temmuz ayında başkanlık görevine başlamıştı. Kim, 2017'de ikinci kez bu göreve seçilmişti.

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