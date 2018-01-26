Dünya devinden Türkiye'ye övgü dolu sözler

Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril, Türkiye`nin yatırım için stratejik bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye`ye yatırım yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, dünyada en etkin, verimli ve performans gösteren yerlerden biri." dedi.

Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye her zaman yatırım yapan bir firma olduklarını ifade ederek, Türkiye'de "dürüst" ortakları bulunduğunu, uzun yıllar süren ortaklıkları sonucu dün İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabakat zaptı imzalayarak 5 milyar doların üzerinde alım yapacaklarını bildirdi.



Baril, "Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) global tedarik zincirinde bizim önemli partnerlerimiz. Biz bu tedarik zincirlerimize yatırım yapmak istiyoruz." dedi.



Türkiye'nin Asya ve Avrupa'nın ortasında bulunduğunu belirten Baril, "Biz Türkiye ile çok yakınız ve ortak bir tarihimiz var. Airbus, tüm dünyada faaliyetlerini geliştiriyor ve Türkiye'nin katkısı bunda çok büyük." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜÇLÜ BİR TEDARİK ZİNCİRİMİZ VAR"



Thierry Baril, Airbus'ın Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini, son 20 yıldır Türkiye ile beraber geliştiklerini ifade ederek, "Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası bir firmayız. Türkiye'de çok güçlü bir tedarik zincirimiz var. Türkiye, yatırım için stratejik bir yer. Türkiye'ye yatırım yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, dünyada en etkin, verimli ve performans gösteren yerlerden biri." şeklinde konuştu.



Hava araçları, uzay ve farklı sektörlerde uzman olduklarını vurgulayan Baril, global bir oyuncu olarak 2017'de 700'den fazla sivil uçak teslim ettiklerini bildirdi.



Baril, "2018 yılı stratejimiz, birçok uçak teslimini müşterilerimize gerçekleştirmek ve aynı zamanda geleceğin yeni nesil uçan yeni ürün yelpazesine yatırım yapmak." dedi.