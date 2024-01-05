Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin, “Yaklaşık 750 Milyar dolarlık dünya kozmetik pastasından %63 pay alabiliriz” dedi.

Çetin “ Dünya’nın en fazla ve en kaliteli endemik bitki örtüsüne sahibiz. Önlem alınırsa dünya bizden hammadde ve kozmetik ürünü almak zorunda kalır. Böylece Dünya kozmetik pastasından %63 pay alabileceğimizin altını çizerim” dedi.

Hammadde ve kozmetikte İsrail bize muhtaç!

İsrail Arap ülkesi olması dolayısıyla endemik bitkisi olmamasına rağmen ülkemizde kozmetikte söz sahibi. Buna son vermemiz lazım! Şayet endemik bitkilerimizi değerlendirip hammadde fabrikaları kurup Türk menşei üretim yaparsak işte o zaman hem hammadde, hem de kozmetikte başta İsrail olmak üzere Dünya bize muhtaç kalır.

Çetin “Türkiye’de üretilen kozmetikler ağırlıklı olarak Arap ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Ülkemizde de kimyasal, cilt ve saç yapımızı bozan özellikle İsrail, AB ve ABD menşei kozmetik ürünler cirit atıyor. Şayet biz yabancı kozmetik ürünlerine önlem alırsak kozmetik mamullerini bizden almak zorunda kalacaklardır. Çünkü başta İsrail olmak üzere AB, ABD kozmetik üretecek endemik bitki örtüsü zenginliğine sahip olmadıkları için, hammadde üretemeyecek ve bizden almak zorunda kalacaklardır. Bu konuda bize muhtaçlar.”dedi.

Dünya’da en çeşitli ve kaliteli endemik bitki ülkemizde bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgemiz maki bitki örtünse sahip olduğu için Dünya’da eşi benzeri olmayan, kalitede en üst düzey bitkileri barındırıyor.

Yabancı hammadde sağlayıcıları bitkilerimizi toplayıp, hammadde haline getirip bir yabancı marka etiketi vurarak bizlere satıyor Bu durum asla kabul edilemez. Bu durum düzeltilirse kozmetik ihracatında dünyaya damgamızı vururuz.”

750 Milyar dolarlık dünya kozmetik pastasından %63 pay alabiliriz

Dünyada yaklaşık 750 milyar dolarlık bir kozmetik pazarı hacmi mevcut. 2024’de ise bu rakamın yaklaşık olarak %11,2 artarak 834 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise kozmetik pastası 21 milyar lira. Kozmetik harcamalarında sadece Avrupa’nın gerisinde kalan Türkiye'de ihracat ile pazarı büyütecek tek formül yabancı kozmetikçilere bu kadar meydanı boş bırakmamaktan geçtiğinin altını çiziyorum. Biz sınırlama getirirsek Dünyada kozmetik pastasından %63 civarında pay alacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

Çetin, “Yabancı kozmetik firmaları cirolarının çok yüksek bir miktarını Türkiye’de elde ediyor. Bizim servetimizi bize pazarlıyorlar. Biz Acvit Kozmetik olarak %100 Türk hammaddelerini ve bitkilerini kullanarak en üst segment ve kaliteli ürünlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yabancı hiçbir ürünü kapımızdan içeri sokmayacağımızı her defasında bildiriyoruz. Çünkü “biz daha kalitelisini yapıyoruz.” diyen Çetin, ”Kozmetik, içine koyduğunuz hammadde ile doğru orantılıdır. Kaliteli ve eksiksiz hammadde koyarsanız ürün kaliteli olur. Kalitesiz ve eksik koyarsanız kalitesiz olur.” dedi.