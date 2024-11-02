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Dünyaca ünlü fast-food devi 140 şubesini kapatıyor

Dünyaca ünlü fast-food devi 140 şubesini kapatıyor
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Sadece son 2 yılda 500 yeni şube açan Dünyaca ünlü fast food zinciri Wendy's, 2024 yılı sonuna kadar yani 2 ayda 140 şubesini kapatma kararı aldı.

Fast food devi Wendy's, yöneticileri, dünya genelinde performansı düşük birçok restoranı kapatma ve aynı zamanda benzer sayıda yeni şube açma planlarını hızlandırdıklarını açıkladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Wendy's Finans Direktörü Gunther Plosch; "Bu "modası geçmiş" restoranlar, yaklaşık 1,1 milyon dolarlık ortalama hacim birimiyle sistem ortalamasının çok altında kazanıyor." dedi.

2 AYDA 140 ŞUBE KAPANACAK

Wendy's, "karbon ayak izini ve genel sistem sağlığını" iyileştirmek amacıyla 2024 sonuna kadar 140 düşük performans gösteren mağazasını kapatacak.

Wendy's CEO'su Kirk Tanner, Wendy's'in 2024'teki toplam kapanışların "bu yıl yeni restoran açılışlarıyla telafi edileceğini ve net birim büyümemizin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık olarak aynı kalacağını" öngördüğünü belirterek, şirketin 2025'te %3 ila %4 arasında önemli bir hızlandırılmış birim büyüme oranına ulaşacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

SON 2 YILDA 500 YENİ ŞUBE AÇILDI

Wendy's Başkanı ve CEO'su Kirk Tanner, kazanç görüşmesinde, bu düşük performans gösteren restoranların daha karlı lokasyonlarda yeni birimlerle değiştirileceğini söyledi.

Tanner yatırımcılara, "Sistemimizi güçlendirmeyi düşündüğünüzde 55 yıllık bir markaya bakıyorsunuz ve bu restoranlardan bazıları artık modası geçmiş durumda" dedi.

Şirketin son iki yılda 500'e yakın şube açtığını da sözlerine ekledi.

Wendy's, 29 Eylül'de üçüncü mali çeyreğinin sonuna kadar ABD'de 6.010, uluslararası alanda ise 1.156 olmak üzere toplam 7.166 mağazaya sahip.

Geçmiş yıllarda Türkiye'de de şubesi bulunan Wendy's, 2000'li yıllarında başında Türkiye'den çekilmişti.

AA

Etiketler Wendy's fastfood fast food zinciri fast food devi Wendys
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