Dünyanın en zengin insanı değişti

Dünyanın en zengin insanı LVMH holdinginin başkanı Bernard Arnault, zirvedeki yerini Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a bıraktı.

Dünyanın en zengin insanlarının günlük sıralamasını yapan Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Arnault, 203 milyar dolar, Amazon'un Amerikalı kurucusu ve büyük hissedarı Bezos ise 205 milyar dolar servetin sahibi.

Tesla, SpaceX ve X'in patronu Elon Musk, bir yılda neredeyse yüzde 25 değer kaybeden Tesla'nın hisse fiyatındaki düşüş nedeniyle 30 milyar dolardan fazla zarar ettikten sonra mart ayında yerini Bezos'a bıraktı.

Bernard Arnault'nun serveti Bloomberg'in yeni servet hesaplama yöntemleri sayesinde 30 milyar dolar arttı.

Fakat icra kurulu başkanının elindeki LVMH hisselerinin fiyatını arttırmak için tasarlanan yeni süreç, Dior, Givenchy ve Guerlain'in ve diğer birçok üst düzey markanın sahibi olan lüks grubun borsa sorunlarına dayanamadı.

LVMH geçtiğimiz hafta boyunca hisse değerinde yüzde 3,68 oranında değer kaybetti. Grup, Arnault'nun çocuklarından bazılarını yönetim kuruluna atama kararıyla ilgili tartışmalardan etkilendiği için birkaç haftadır aşağı yönlü bir sarmal içinde.

Çarşamba günü Fransız milyarderin mal varlığı 6,7 milyar dolar düşüş kaydederek 203 milyar dolara düştü.

Yılbaşından bu yana Bernard Arnault'nun serveti yaklaşık 4,4 milyar dolar azalırken, Jeff Bezos 'un serveti yaklaşık 28 milyar dolar arttı. Fransız, yaşadığı sorunlara rağmen Elon Musk'ı 202 milyar geride bıraktı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 169 milyar dolar tahmini servetiyle 4'üncü sırada, Google'ın kurucularından Larry Page 156 milyar dolar ile 5'inci sırada ve Bill Gates 152 milyar dolarla 6'ncı sırada yer alıyor.

Sıralamadaki ilk kadın, 96,8 milyar dolar değeriyle 16. sırada yer alan L'Oreal grubunun varisi Françoise Bettencourt Meyers oldu. 2023'ün Aralık ayında 100 milyar dolarlık sembolik servet sınırını aşan ilk kadın oldu.