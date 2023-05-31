e-bebek, halka açılmaya hazırlanıyor

Anne-bebek ürünleri perakende sektöründe faaliyet gösteren e-bebek, halka açılmaya hazırlandığını duyurdu.

Halka arz sürecini 9 Mayıs 2023 tarihinde SPK’ye başvurarak başlattıklarını belirten ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamamlanmadığını belirtti.

Yatırımcıların yatırım kararlarını izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerektiğini ve yatırımcıların taslak izahnameye Şirket internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini de belirten Erdoğmuş, halka arz gelirlerinin yeni yatırımlarda kullanılacağını aktardı.

Halka arz kapsamında şirketin 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarının halka arz edilmesinin planlandığını ifade eden Halil Erdoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca yurt dışında da büyüme hedefimiz doğrultusunda 2022 sonu itibarıyla İngiltere’de online satış operasyonlarına başladık. Önümüzdeki dönemde İngiltere’de mağazalaşmayı ve hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz.”