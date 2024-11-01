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Ekmek fiyatlarına asgari ücret zammı geliyor

Ekmek fiyatlarına asgari ücret zammı geliyor
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmekte yıl sonuna kadar fiyat değişikliği olup olmayacağına ilişkin soruya "asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" diyerek yanıt verdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.

Balcı, ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinden dolayı un fiyatlarında ciddi bir yükselme olduğunu söyledi.

Ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını bildiren Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik" diye konuştu.

Balcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir görüşme yaptıklarını ve sektörün sıkıntılarını dile getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizden sonra un sanayicilerini dinlediler. Ticaret Bakanı'mızın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Bakanlık yetkilileriyle birlikte un sanayicileri sektörüyle yaptıkları toplantıda, 820 lira olan un fiyatını 720 lira ve 760 lira bandına çekme kararı aldılar. Bunu da bize ifade ettiler. Buradan un sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar nasıl fırıncı esnafımız elini taşın altına koyduysa halkın temel gıdası olan ekmek konusunda, özellikle fiyat konusunda her zaman en az seviyede bunu yansıtmaya çalıştıysa bugün yapılan çalışma da onu gösterdi. Yani 'Un fiyatı 820 lira oldu, dolayısıyla Bunun ekmeğe yansıması bu kadar, ekmek fiyatı bu olacak' diye çalışma yapmaktan daha ziyade, soruna çözüm odaklı çalışma yapıldı."

"EKMEKTE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Balcı, tarladan sofraya gıda güvenliğini özellikle ekmekte sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin birçok vilayetinden buraya gelen başkanlarımızla toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız da her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil."

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