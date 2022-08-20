Ekonomi kulislerini sallayan iddia: ''Türkiye, IMF ile görüşecek!''

AK Parti iktidarının kısa bir süre içerisinde Uluslararası Para Fonu IMF ile masaya oturarak "yerli ve milli" ilan edilecek bir anlaşma için zemin arayacağı iddia edildi.

AK Parti iktidarının döviz karşısında değer kaybı yaşayan Türk Lirası için attığı ekonomik adımlara rağmen, hem Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam edip hem enflasyon tarihi seviyeye ulaşınca ekonomi kulisleri de kaynamaya başladı.

2023 yılı seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kalmış ve özellikle TCMB'nin sürpriz faiz indirim kararıyla birlikte erken seçim tartışmaları yeniden başlamışken gazeteci yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı IMF açıklamasına dikkat çekerek, “Yakında IMF ile -ama bu defa mutlaka- ‘yerli ve milli’ ilan edilecek bir anlaşma zemini mi aranıyor acaba?” satırlarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son aylardaki ılımlı dış politikasında yeni bir perde mi açılıyor? Gazeteci Murat Yetkin, İsrail ve Suriye ile normalleşme adımları atan Erdoğan’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma zemini arayabileceğini iddia etti.

Yetkinreport'da yayınlanan, “Erdoğan’ın gündemiyle halkın gündemi arasında makas açılıyor” başlıklı yazıda Yetkin, “Erdoğan'ın, ‘IMF’nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını’ ifade ediyor.” sözlerine dikkat çekti ve “Hayırlara vesile olsun. Yakında IMF ile -ama bu defa mutlaka ‘yerli ve milli’ ilan edilecek bir anlaşma zemini mi aranıyor acaba?” satırlarına yer verdi.

Yetkin yazısının devamında ise “Boşuna demiyoruz Ukrayna seferi dönüşü Erdoğan’ın gündemiyle halkın gündemi arasında makasın açıldığını gösterdi diye." dedi.

Murat Yetkin'in YetkinReport'taki yazısının tamamı için...