Ekonomistler, Merkez Bankası'nın KKM kararını yorumladı: Mevduat faizi artacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat'ı azaltacak adımı gündeme bomba gibi düştü. Ekonomistler TCMB'nin yeni KKM kararını değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti.

Buna göre, döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Vadesiz, ihbarlı ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29 oldu. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.

Bankalara, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.

Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın KKM ile ilgili aldığı yeni kararı değerlendirdi.

Ekonomistlerin öne çıkan yorumları şu şekilde:

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, "TCMB bankalara diyor ki TL'den KKM'ye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin. Bir taşla iki kuş vuruyor, KKM'yi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak. Tabii bu karmaşık işlere girmeden resmi faiz de artırılabilirdi, ama belli ki oradaki ısrar sürüyor” dedi.

Ekonomist Uğur Gürses ise, "Bankalara şimdi de KKM'leri yenileme hedefi getirilmiş. olmazsa düşük faizli 'menkul kıymet cezası' uygulanacak. Belli ki yeni atanan PPK üyeleri TL faizini düzeltme umudu taşımıyorlar; işi "Top çevirmeye" dökmüşler..." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Şenol Babuşcu da şu sözleri kaydetti:

"Düne kadar KKM hesaplarını artır baskısı varken şimdi azalt hedefi..."

Gelecek Partili Serkan Özcan, şunları söyledi:

"Merkez Bankası bu geceki kararlarıyla hem KKM’yi azaltmayı hem de brüt rezervleri artırmayı planlamış. KKM’yi azaltmak için bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını TL mevduata geçirme hedefi koymuş. KKM garabetinden kurtulma yönünde yapılan girişim doğru ama kullanılan yöntem yanlış!"

Ekonomist Selçuk Geçer, "TCMB Kur Korumalı Mevduat KKM sınırlama ve Mevduat faizi kararının deşifresi… YA YÜKSEK FAİZ !!! YA YÜKSEK KUR !!! Bu arada düşük politika faizi aldatmacasına devam !!!" ifadelerini kullandı.

Kararı eleştiren ekonomist Güldem Atabay, "KKM belasından çıkmaya adım doğru, faizin etrafından dolanmak için bankalara yüklenmek yanlış. Faiz doğru yere oturtulmadan ('23 te %70 üzeri '24 sonu ~%45 TÜFE ile uyumlu) döviz, altın talebini kesmek için daha yüksek munzam karşılık işe yaramaz. ‘Rasyonel’ işler değil bunlar” dedi.