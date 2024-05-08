Elektrik ve doğalgazda yeni tarife geliyor

25 metreküplük doğalgaz desteğinin 1 Mayıs itibarıyla sona ermesinin ardından iktidarın farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifesi belirlemeyi planladığı iddia edildi.

Nisan 2023’te başlayan mutfak ve sıcak tüketiminde 25 metreküpe kadar ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibariyle sona erdi.

25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasını sona ermesinin ardından faturlara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, iktidarın farklı gelir grupları için farklı doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalıştığını aktardı.

İktidarın düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceği belirtiliyor.

Yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi.

FATURALARA 150 LİRA EKLENECEK

1 Mayıs tarihi itibarıyla, tüm doğalgaz faturalarına 25 metreküplük ilave bedel yansıtılacak.

Şehirler arasında değişiklik göstermesine karşın, söz konusu bedelin faturaya yansıması yaklaşık olarak 150 TL şeklinde gerçekleşecek.