Elon Musk'ın serveti bir haftada 15 milyar dolar arttı

SpaceX ve Tesla’nın yöneticisi Elon Musk, birden çok konuyla gündeme geldiği son bir haftada servetine servetine kattı.



Tesla'nın, Amerika'da faaliyet gösteren ve değeri en yüksek 500 şirketin hisse senetlerinden oluşan S&P 500’e girmesiyle birlikte hisseleri yüzde 14 değer kazanırken firmada yüzde 20 payı bulunan Elon Musk’ın kişisel serveti 15 milyar dolar artışla 117.5 milyar dolara tırmandı.

Musk’ın kişisel serveti sadece bu sene, geride kalan 11 ayda, 90 milyar dolar yükseldi.

DAHA ÖNCE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Daha önce, eylül ayında S&P 500’e kabul edilmeyen Tesla şimdi kabul edildi ve 21 Aralık’tan itibaren bu indekse işlem görmeye başlayacak.

Californiya merkezli Tesla, 400 milyar doları aşan piyasa değeriyle bu endekse giriş yapan en hacimli firma konumunda olacak.

Tarihindeki bilançolarda çoğunlukla zarar olan Tesla, son dört çeyrekte kâr açıklamayı başararak S&P 500’e kabul edildi.

Öte yandan Tesla her ne kadar en değerli otomobil firması konumuna gelmiş olsa da rakibi olan otomobil devlerine kıyasla çok daha az otomobil üretip teslim edebiliyor.

Firmanın Amerika’nın yanı sıra Çin'de de bir fabrikası bulunuyor.