  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Elon Musk'tan kripto para piyasasını sallayan hamle

Elon Musk'tan kripto para piyasasını sallayan hamle: Yüzde 400 yükseldi

Elon Musk'tan kripto para piyasasını sallayan hamle: Yüzde 400 yükseldi
Güncelleme:

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, X hesabında yaptığı değişiklikle kripto para piyasasını salladı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te kullanıcı adını ve profil fotoğrafını değiştirdi. 210 milyon takipçisi bulunan Musk, adını ''Kekius Maximus'' olarak güncelledi. Musk, profil fotoğrafına ise gladyatör zırhı giymiş “Pepe the Frog” karakterinin görüntüsünü koydu. Ünlü girişimcinin bu hamlesi kripto para piyasasını salladı. 

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, X hesabında yaptığı değişiklikle kripto para piyasasını salladı.

AYNI İSİMLİ KRİPTO PARA UÇUŞA GEÇTİ

Musk'ın kullanıcı adını değiştirmesiyle birlikte kripto para dünyasında hareketlenme yaşandı ve "Kekius Maximus" isimli dijital paranın değerinde yaklaşık yüzde 400 artış gözlemlendi.

Musk, geçmişte sosyal medya yorumlarıyla kripto para fiyatlarını etkilemişti ancak bu özel kripto para konusunda herhangi bir rolü olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Etiketler Elon Musk kripto para Kekius Maximus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TRT'nin harcamaları rekor kırdı: En çok tanıtım ve konuklara TRT'nin harcamaları rekor kırdı: En çok tanıtım ve konuklara Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor İstanbul'da çay ocağına bombalı saldırı İstanbul'da çay ocağına bombalı saldırı Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Ticaret Bakanlığı 2024'ün son haftasında ceza yağdırdı Ticaret Bakanlığı 2024'ün son haftasında ceza yağdırdı ABD'deki araçlı saldırıda ölü sayısı yükseldi ABD'deki araçlı saldırıda ölü sayısı yükseldi Milli parkta otel yangını: Alev alev yandı Milli parkta otel yangını: Alev alev yandı Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu
Marmara Denizi'nde korkulan oldu: 7 hafta içinde her yere yayıldı Marmara Denizi'nde korkulan oldu: 7 hafta içinde her yere yayıldı Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: 1 ölü, 7 yaralı Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım Polis merkezi inşaatına molotoflu saldırı: Saldırgan vurularak yakalandı Polis merkezi inşaatına molotoflu saldırı: Saldırgan vurularak yakalandı Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçerildi Kalem şeklinde suikast tabancası ele geçerildi