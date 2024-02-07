Emeklinin bayram ikramiyesine zam geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılacağını açıkladı.

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emeklilerin ikramiyesine zam geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız'' dedi.

Bakan Işıkhan, NTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YOLDA

Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.

EMEKLİYE 15 MİLYAR 845 MİLYON TL'LİK FARK ÖDEMESİ

Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız.

950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak.

Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi emeklilere 2018 yılı itibariyle ödenmeye başlamıştır. Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 2'şer bin lira toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmektedir.

MASADA İKİ FORMÜL VAR

Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili masada 2 farklı formül bulunuyor. İlk formül ikramiyelere yüzde 50 zam yapılması yönünde. Buna göre emekli zammının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak. Ancak bir diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 150 zamla 5 bin liraya çıkarılması.