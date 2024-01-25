Emekliye zam Meclis'te kabul edildi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam teklifini içeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı TRT Haber canlı yayınında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıklamıştı.

Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu.

Meclis'te kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emekilere ek zam hesaplara yatacak.