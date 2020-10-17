  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 17 Ekim 2020 15:17

Enerji Bakanlığı'ndan ''Büyük keşif'' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de keşfedilen yeni doğal gaz rezerviyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Enerji Bakanlığı'ndan ''Büyük keşif'' paylaşımı
A+ A-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine yönelik sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Bakanlık son yaptığı paylaşımda fotoğraf paylaştı. "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" mesajlı görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı rezerv açıklamasının tarihi de bulundu.



MSB'DEN FATİH PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı'nca, "Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne. Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun" denildi. Paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verildi.

enerji bakanlığı , fatih sondaj gemisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM