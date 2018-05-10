Akaryakıta 20-25 kuruş zam bekleniyor

BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, düzenlenen basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul üçüncü havalimanı akaryakıt altyapı faaliyetlerinden hisse almak istiyoruz, doğru fiyattan almak istiyoruz *Türkiye’de Biojet üretme fırsatı var mı, araştırmak istiyoruz *Tanap’tan ilk gaz sevkiyatı Haziran’da, daha önce takvimde belirlenen zamanda başlayacak.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen: *Akaryakıt alanında her yıl 110 milyon dolar yatırım yapıyoruz, gelecek yıllarda bu miktarda yatırımları sürdüreceğiz .Akaryakıt fiyatlarında yakında 20-25 kuruş artış bekliyoruz.”

Benzin ve motorine indirim

Benzine zam geliyor