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  4. 10 Mayıs 2018 13:50

Akaryakıta 20-25 kuruş zam bekleniyor

Dün motorine 7 kuruş benzin fiyatına ise 2 kuruşluk indirim gelmişti. Ancak bugün BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen akaryakıtta 20-25 kuruşluk bir artış beklediklerini söyledi.

Akaryakıta 20-25 kuruş zam bekleniyor
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BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, düzenlenen basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul üçüncü havalimanı akaryakıt altyapı faaliyetlerinden hisse almak istiyoruz, doğru fiyattan almak istiyoruz *Türkiye’de Biojet üretme fırsatı var mı, araştırmak istiyoruz *Tanap’tan ilk gaz sevkiyatı Haziran’da, daha önce takvimde belirlenen zamanda başlayacak.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen: *Akaryakıt alanında her yıl 110 milyon dolar yatırım yapıyoruz, gelecek yıllarda bu miktarda yatırımları sürdüreceğiz .Akaryakıt fiyatlarında yakında 20-25 kuruş artış bekliyoruz.”

Benzin ve motorine indirimBenzin ve motorine indirim

Benzine zam geliyorBenzine zam geliyor

 

Reuters

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