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  4. 16 Nisan 2019 16:16

Akkuyu Nükleer'den Avrupa'ya yanıt: ''İt ürür, kervan yürür!''

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasiya Zoteeva, Rusya tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin başarılı şekilde ilerlediğini, üçüncü tarafların söylemlerinin projeyi etkilemediğini söyledi. Zoteeva, "İt ürür, kervan yürür" dedi.

Akkuyu Nükleer'den Avrupa'ya yanıt: ''İt ürür, kervan yürür!''
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Rusya'nın Karadeniz şehri Soçi'de düzenlenen küresel nükleer enerji sektörünün en büyük sergi ve iş platformu olan 11. Atomexpo Uluslararası Forumu'nda konuşan Zoteeva, projenin sismik güvenlik gerekliliklerine uygun olmaması iddiasıyla bazı Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin Akkuyu NGS inşaatının durdurulmasına yönelik söylemlerine yanıt verdi.

Zoteeva, "Türkiye'yle yürüttüğümüz ortak işlerle ilgisi olmayan tarafların söylemleri, her bir tarafın kendisini bağlar. Rus ve Türk tarafları olarak, santralin kesinlikle gerekli olduğunu ve tüm modern güvenlik gerekliliklerine uyduğunu düşünüyoruz" dedi.

Zoteeva, "İt ürür, kervan yürür" diye ekledi.

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