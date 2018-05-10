Artık zamlardan haberimiz olmayacak ! Açıklamayacaklar...

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) yetkilileri 'büyük tepki' gördükleri için benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacağını belirtti.

PÜİS, benzin ve motorine yapılan zamları resmi internet sayfasından yayınlamama kararı aldı. Buna göre vatandaşlar yapılan zamları veya indirimleri ya öğrenemeyecek ya da akaryakıt almaya gittiğinde haberdar olacak.

Sözcü'den Derin Gökçe'ye konuşan PÜİS yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık."

Dün benzinin litre fiyatında 5, motorinin litre fiyatında da 7 kuruşluk indirime gidilmişti. Her zaman olanın aksine bu karar PÜİS'in internet sitesinde yayınlanmamıştı. İddiaya göre piyasanın şartlarında 15-20 kuruşluk zam gelmesi gereken benzine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) inisiyatifi ile indirim sağlanmıştı.