Benzin ve motorine çifte zam geldi ! Benzin 7 TL'yi aştı

Benzin ve motorine son dakika zammı geldi. Gece yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışından benzin 16 kuş, motorin ise 6 kuruş zamlanacak.Bu zamların ardından benzinin litre fiyatı 7 liraya yükseldi.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 32 kuruş, benzine 16 kuruş, LPG'ye 6 kuruş zam geldi.

EPGİS'in Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 24/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16, Motorinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

BENZİN 7 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Zammın ardından İstanbul'da 6.86'TL olan benzinin litre fiyatı 7.02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 olan benzinin litresi 7.11 TL'ye çıkacak. İstanbul'da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.53 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.60 TL'ye çıkacak.