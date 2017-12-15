Hükümetten bor madeni sürprizi ! 2018'de başlıyor..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl sonu bor toplam satışında Türkiye rekoru kırılacağını, yaklaşık 2,2 milyon ton ihracatla Eti Maden firmasının tüm zamanların en büyük satış rakamına ulaşacağını ve ocak ayında Bormatik deterjan, Borgübre lansmanını yapacaklarını belirterek, "Büyük sürpriz 2018'in ilk çeyreğinde. Borda katma değerli bir stratejiyi, yeni bir lansmanla ilk çeyrekte inşallah sizinle paylaşacağız." dedi.

Bor ihracatında konsantre ürünlerin payını azaltıp rafine ürünlerin payını artırma yönünde önemli adımlar attıklarını kaydeden Albayrak, 2002 yılında yüzde 65 rafine, yüzde 35 konsantre ürün olan satış kompozisyonunu yüzde 97'den daha fazla bir rafine bor ürünü noktasına taşıyarak daha çok katma değer sağlandığını aktardı.

Bakan Albayrak, "Toplam satışta Türkiye rekoru bu yıl sonu itibarıyla geliyor. Yaklaşık 2,2 milyon ton ihracatla Eti Maden firmamız tüm zamanların en büyük satış rakamına ulaşacak. Bu daha başlangıç. Ne dedik? Katma değer. Bormatik deterjan, Borgübre, ocak ayında bunların lansmanını yapacağız. Ama büyük sürpriz buradan açıklamayayım, 2018'in ilk çeyreğinde. Borda katma değerli bir stratejiyi, yeni bir lansmanla ilk çeyrekte inşallah sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.