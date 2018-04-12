Kış gelmeden bahar, bahar gelmeden yaz mı geliyor ?
Kış gelmeden bahar, bahar gelmeden yaz mı geliyor ?
Akaryakıtta 48 saat içinde bir zam daha
Akaryakıtta 48 saat içinde bir zam daha
Yaz yaklaşırken Yunanistan'dan Türkler için flaş vize kararı
Yaz yaklaşırken Yunanistan'dan Türkler için flaş vize kararı
OHAL sonrası ''atanamayan'' doktorlara iyi haber !
OHAL sonrası ''atanamayan'' doktorlara iyi haber !
Rekor üstüne rekor kıran dolar yeni güne nasıl başladı ?
Rekor üstüne rekor kıran dolar yeni güne nasıl başladı ?
Suriye kasabının kanlı zaferi ! Rusya duyurdu
Suriye kasabının kanlı zaferi ! Rusya duyurdu
Bu sabah düğmeye basıldı: 53 gözaltı kararı
Bu sabah düğmeye basıldı: 53 gözaltı kararı
Ortalığı karıştıracak iddia ! Whatsapp, Facebook ve Twitter...
Ortalığı karıştıracak iddia ! Whatsapp, Facebook ve Twitter...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 12 Nisan 2018 09:51

Motorin fiyatlarına 48 saat içinde bir zam daha

Motorine dün gelen zammın ardından yarın bir zam daha geliyor. PÜİS, motorin fiyatlarının 13 kuruş artacağını duyurdu.

Motorin fiyatlarına 48 saat içinde bir zam daha
A+ A-

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorin fiyatlarına dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.

Petrol fiyatları uçuşa geçtiPetrol fiyatları uçuşa geçti

zam , mazot , benzin , motorin , akaryakıt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM