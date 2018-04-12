Motorin fiyatlarına 48 saat içinde bir zam daha

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Zammın ardından motorinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5,63 lira, İstanbul'da 5,58 lira, İzmir'de 5.62 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorin fiyatlarına dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.

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