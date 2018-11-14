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  4. 14 Kasım 2018 17:10

Petrol fiyatları için yeni hamle

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle varil azaltma tasarısını ele alıyor.

Petrol fiyatları için yeni hamle
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Petrol fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde seyrederken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) fiyatların düşmesini önlemek için petrol üretimini gelecek yıl günde 1.4 milyon varil azaltma tasarısını ele alıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve arzdaki artıştan kaygılanan OPEC ülkeleri, üretim artışı kararı verdikten sadece birkaç ay sonra tekrar üretimi düşürmeyi değerlendirmeye başladı.

OPEC ülkeleri 6 Aralık’taki toplantıda gelecek yılın petrol üretim politikasını belirleyecek.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre Pazar günü Abu Dhabi’de bir araya gelen Suudi Arabistan, Rusya ve diğer ülkelerin petrol bakanları petrol arzının günde 1.4 milyon varile kadar azaltılmasının da arasında bulunduğu seçenekleri ele aldı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “Üretimin günde 1.4 milyon varil azaltılması, bunun üzerinde ya da altında azaltılmasından daha makul” dedi.

Ancak üretimi 1.4 milyon varil azaltma seçeneğinin karara bağlanabilmesi için İran ve Rusya’nın da desteğinin sağlanması gerekiyor. Bir kaynak zaten ABD’nin yaptırımları nedeniyle petrol ihracatı azalan İran’ın yeni bir üretim hedefi belirlenmesini istemediğini belirtiyorlar.

OPEC, Rusya ve diğer üye olmayan ülkelerin de katılımıyla Ocak 2017’de petrol üretiminde kısıntıya gitti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının düşürülmesini talep etmesinin ardından üretimi Haziran ayında kısmen artırdı.

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