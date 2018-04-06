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  4. 06 Nisan 2018 12:10

Rusya'dan sürpriz açıklama: Gerekirse Akkuyu'yu tek başımıza yaparız

Rusya Enerji Bakanı Novak, Rusya'nın yatırımcı bulamasa bile Akkuyu nükleer santrali projesini kendi başına tamamlayabileceğini söyledi.

Rusya'dan sürpriz açıklama: Gerekirse Akkuyu'yu tek başımıza yaparız
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Temeli salı günü atılan Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. 

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın başka yatırımcı bulamasa bile Akkuyu nükleer santralinin inşaatını kendi başına tamamlayabileceğini söyledi.

Novak, Rus doğalgaz devi Rosatom'a ait bir şirkete atıfta bulunarak, "Zaten 3 milyar dolar yatırım yapıld. Eğer bir yatırımcı bulamazlarsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor" dedi.

YÜZDE 49 HİSSE İÇİN ORTAK ARIYOR

Rosatom, santral projesinde yüzde 49 hisse için Türk yatırımcı ya da yatırımcılar arıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ilk ünitenin 2023'te devreye girmesi planlanıyor.

Büyük gün ! Akkuyu'nun temeli atıldı !Akkuyu'nun temeli atıldı !

 

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