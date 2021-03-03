Enflasyon açıklandı, Şubat 2021 kira zam oranı da belli oldu

TÜİK'in Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği Mart ayı kira zam oranı da belli oldu. İşte 3 Mart 2021 itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat 2020 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Mart 2021 kira artış oranı da belli oldu. Tüketici fiyatları, Şubat ayında yıllık ( 12 aylık ortalama TÜFE artışı ) yüzde 12,81 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2021 Mart ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Buna göre Şubat 2021 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 12,81 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

MART AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Mart ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış yapılacak.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Şubat ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 12,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 128,10 TL

Zamlı kira bedeli: 1.128,10 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 12,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 192,15 TL

Zamlı kira bedeli: 1.692,15 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 12,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 256,20 TL

Zamlı kira bedeli: 2.256,20 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Mart'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.