Enflasyon rakamları sonrası dolar, euro ve altında son durum

TÜİK verilerine göre, enflasyon şubat ayında yüzde 0.91 artarken, yıllık bazda yüzde 15.61 oldu. Dolar 7,33, Euro 8,87, Sterlin ise 10,24 TL'den işlem görüyor. Gram altın 408, Gümüş ise 6,28 TL seviyesinde. Bitcoin ise 49 bin 578 dolardan fiyatlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon şubat ayında TÜFE'de yüzde 0,91 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,61 oldu.



Enflasyon verisinin ardından Dolar 7,32, Euro 8,87, Sterlin ise 10,24 TL'den işlem görüyor. Gram altın 408, Gümüş ise 6,30 TL seviyesinde. Bitcoin ise 49 bin 329 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.732 dolardan işlem gören altında, gram altın 404/408, çeyrek altın 656/670, Cumhuriyet altını ise 2.699/2.730 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR

Bankacılar yabancı giriş giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyorlar. TCMB verilerine göre bankaların spot, vadeli ve swap dahil TL karşılığı döviz işlem hacmi bu yıl Şubat ayında 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı veri 2018 Şubat’ta 18.4 milyar dolardı.

Asya borsaları, yatırımcıların geçen yıl hisselerin çok fazla ve çok hızlı değer kazandığına dair endişelerinin azalması ve açıklanması beklenen ABD canlandırma paketinin dünya genelinde ekonomiyi destekleyeceğine odaklanmasıyla hafif yükseldi.

Güvenli liman dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmeye devam etmesiyle dünya genelinde piyasaların tekrar sakinleşmesinin ardından değer kaybetti. Riskli varlıklara olan iştah ise güçlendi.

Öte yandan piyasalardaki son haftalardaki dalgalanmanın büyük bölümü her ne kadar ABD tahvil getirisi kaynaklı olsa da geçen hafta mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler de TL’deki baskıyı bir kademe artırmıştı. Bu endişe son günlerde azaldı. Piyasa süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

Kasım ayı başındaki 570 seviyelerinden 300 baz puanın altına gerileyen 5 yıl vadeli CDS geçen hafta 1 ay aradan sonra ilk kez 300 baz puanı aşmıştı. Geçen hafta 318/324 seviyesinde olan 5 yıllık CDS’te bu hafta belirgin düşüş yaşandı.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan piyasanın gündemine son günlerde HDP’nin kapanması ve seçim sisteminde yapılabilecek değişiklikler de girdi.