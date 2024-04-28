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EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi

EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi
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EPDK, 2023 yılı için Türkiye'de ortalama elektrik toptan satış fiyatını kilovatsaat başına 222,96 kuruş olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2023 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 222,96 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 254,79 kuruş olarak belirlenmişti.

Etiketler elektrik satış epdk
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