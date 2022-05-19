Erdoğan indirim istemişti, AK Partili belediye yüzde 35 zam yaptı!

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 14 indirim yaptıktan 3 ay sonra suya yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

Yönetimi AK Parti'de olan Konya Büyükşehir Belediyesi, suya uyguladığı yüzde 14 indirimin üzerinden henüz 3 ay geçmesinin ardından, artan maliyetleri gerekçe göstererek suya yüzde 35 zam kararı aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen şubat ayında AK Partili belediyelerin su tariflerinde 'en az KDV indirimi kadar' indirim yapması çağrısında bulunmuştu. Erdoğan’ın talimatının ardından AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, suya yüzde 14 indirim yaptıklarını açıklamıştı.

"İki fatura ödemeyenin de suyu kesilecek"

Belediyenin kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Konya Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 35 zam yaptı. Geçen toplantıda 'indirim' yaptık diye yüzde 7'lik indirimi reklam edenlerin yeni zammı duyurmalarını beklemiyoruz. Partimizin muhalefetine rağmen bu zam yapıldı. Ayrıca bundan sonra iki fatura ödemeyenin de suyu kesilecek. Birileri buna sosyal belediyecilik! diyor kabul ederseniz.”

Belediyeden zam açıklaması

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada; "KOSKİ Genel Kurulu’nda artan maliyetler sebebiyle, 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere su fiyatlarında güncelleme yapılmıştır. Genel Kurulda yüzde 35 artırılan fiyatlara rağmen Konya’mız 30 Büyükşehir arasında 22. sıradadır. Birçok şehirde aylık ÜFE güncellemesi yapılırken Konya’da 3 ayda bir ÜFE güncellemesi yapılacaktır. Konya olarak Büyükşehirler arasında en uygun fiyatla su hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Ulaşım konusunda da öğrenci biletine 4 yıldır, sivil bilete 2 yıldır zam yapmayan Belediyemiz, ulaşımda en ucuz Büyükşehir konumundadır" ifadelerine yer verildi.