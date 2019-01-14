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  2. Ekonomi
  3. 14 Ocak 2019 23:33

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dolar ne kadar oldu ?

ABD Başkanı Trump, Türkiye hakkındaki sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sonrası dolar düşüşe geçti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah sözleri sonrası dolar gün içinde 5.54'e kadar yükselmişti. Akşam saatlerinde Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin küstahça bir çıkış yapmıştı.

Trump, sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI DOLARDA SON DURUM

Trump'ın bu çıkışı sonrası ABD Doları sabah saatleri karşısında 5.54 TL'ye kadar yükselmişti.

Akşam saatlerinde gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ise dolar yönünü aşağı çevirerek 5.42'yi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

 

Trump'tan küstah sözler: Türkiye'yi mahvederizTrump'tan küstah sözler: Türkiye'yi mahvederiz

 

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