Erdoğan'dan ABD'li şirketlerle kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemediğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li şirketlerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, " ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir" dedi.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ YATIRIM VE TİCARETLE GÜÇLENECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır. Sorunlar diploması ile çözülürken iş dünyasını iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaret ile güçlenecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır." dedi.

"SİYASİ KONULARI EKONOMİK KONULARLA KARIŞTIRMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

"ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor." diyen Erdoğan, "Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelenmenin önemine işaret ediyor." diye konuştu.