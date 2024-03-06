Erdoğan'dan bir emeklilere zam açıklaması daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde terörle mücadele vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm gakkoşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"31 MART AKŞAMI AK PARTİ SANDIKLARI PATLATARAK GELİYOR MU?"

Bugün meydanda 65 bin kişi var dediler. 65 bin gakkoşun olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır? 31 Mart akşamı AK Parti sandıkları patlatarak geliyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam.

"DEPREMDE KAYBETTİĞİMİZ VATANDAŞLARI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Elazığ'a son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Şimdi yine bir Ramazan-ı Şerif'in öncesindeyiz. 6 Şubat ve diğer depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"HER BİRİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Elazığ, mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 56, Cumhurbaşkanı seçiminde şahsımıza yüzde 62,7 oy verdi. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Bunların inlerine giriyoruz. Gabar'da, Tendürek'te inlerine girdik yine gireceğiz. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Karakol ve köy baskını ile anılan yerlerde huzur ve güven hakim. Girilemez denilen her yere girdik. Cudi'de yaylalarımızda dünyanın dört bir yanından turistler rahatlıkla geziyor. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklıklarını kurutuyoruz. Birilerinin 'Teröristan' hayalleri vardı, gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planlarını yırtıp attık. Irak'ta da güzel neticeler alacağız.

"BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARDAN HESABINI MİSLİYLE SORACAĞIZ"

Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız.

"EMEKLİLERİMİZ İÇİN ADIM ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

“Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü azaltacak adımları attık, atıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli sağdığı fark etmeksizin yüzde 49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emekilierlimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk.Yeterki aramıza kimseyi sokmayalım.”

"2028 YILINDA KAAN'I SAVAŞ UÇAĞI FİLOMUZA DAHİL EDECEĞİZ"

Türkiye Yüzyılını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekonomide, savunma sanayinde, istihdamda, çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta KAAN gökyüzü ile buluştu mu? Yaparsa, AK Parti yapar. KAAN uçuyor, gök ile buluştu. Nerede bu CHP ve diğerleri? 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil edeceğiz.

"EKONOMİMİZ YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ"

Ekonomimiz 6 Şubat depremlerine, bölgemizdeki çatışmalara rağmen yüzde 4 buçuk büyüdü. Büyüdük büyüyoruz. İhracatımız düzenli bir şekilde iyileşmeye devam ediyor. Ben buraya Malatya'dan geldim. Orası da gümbür gümbür. İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam. Kovid salgını ardından Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. ABD'sine varana kadar herkes enflasyonu dizginlenmek için adımlar atıyor. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Nasıl uzun süre tek hanede tuttuysak yine başaracağız.

"MUHALEFET GİBİ HAYAL TACİRİ DEĞİLİZ"

Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü azaltacak adımları attık, atıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli sandığı fark etmeksizin yüzde 49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk.Yeterki aramıza kimseyi sokmayalım.

"CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ MUHALEFET İLE İLGİLENMİYORUZ"

Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi ülkemize kazandırdık. Rakiplerimiz son 21 yılı bizi engellemek ile, yatırımlara kara çalmak ile geçirdi. Sorumlu siyaset nedir, nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler. Tembellikten bir türlü kendilerini kurtaramadılar. Kapalı kapılar arkasında arsa pazarlığı yapar gibi, meclis üyeliği pazarlığı yapıyorlar. Kendi çıkarları dışında rantı bol belediyeleri kapışmak dışında bir dertleri yok. Millet bunların ayak oyunlarını, birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor. Bedelli askerlik tercih edenler gibi ,Vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz."