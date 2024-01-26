Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ettik" demesine rağmen emeklilere yapılan zam beklentinin altında kalmıştı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, yerel seçimler öncesinde emeklilere seyyanen zammın da masada olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" diyerek açıkladığı emeklinin ek zammına tepkiler devam ederken AK Parti iktidarının emekliler için hazırladığı yerel seçim "sürprizi" ortaya çıktı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliye "haydi inşallah" dedirten iddiasını açıkladı.

Erdursun aldığı kulis bilgilerine göre seyyanen zam da iktidarın masasında. “Seyyanen zam şeklinde aslında yapılabilir. 4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler" diyen Erdursun seyyanen zam için de emeklilerden gelecek tepkilerin önemli rol oynayacağını belirtti.

Seyyanen zam nedir ?

Seyyanen zam özetle tüm maaşlara yapılan aynı tutardaki zamdır. Gelirlerdeki enflasyon kaynaklı kaybı telafi etmek ve maaşlar arasındaki makasın genişlemesini önlemek amacıyla uygulanan bir yöntem olan seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılmasını ifade eder. Örneğin seyyanen zam tutarı 1.000 TL olarak açıklanırsa tüm hak sahiplerinin maaşı 1.000 TL daha artar. Yani herhangi bir yüzdesel zam yerine belli oranda ücret verilerek tüm hak sahiplerinin maaş farkları açılmadan ek geliri elde etmesi hedeflenir.

Tanzim satışın alternatifi bulundu

Öte yandan bir önceki yerel seçimlerde yüksek enflasyon, aşırı pahalılık ve geçim sıkıntısı nedeniyle çarşı, pazar ve marketlerden evlerine eli boş dönenler için tanzim satış noktaları kuran AK Parti iktidarı 31 Mart yerel seçimlerinde emeklileri hedefleyen 2 düzenlemeye hazırlanıyor.

2023 yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan çalışmayan tüm emekliler faydalanmıştı. Edinilen bilgiye göre bir adım da Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için atılacak. 2018’de bin lira olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 liraya, geçen yıl da 2 bin liraya yükselmişti. Hâlihazırda 2 bin lira olan bayram ikramiyesinin artırılması için çalışma yapacağı öğrenildi.

İndirimli kart verilecek

Ayrıca emeklilerin sosyal faaliyetlerde bulunmasına imkan verecek projeleri de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu çerçevede 65 yaşını dolduran emeklilere özel bir kart verilmesi, bu kartın sahiplerine hem şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletlerinde hem de sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin biletlerinde indirim uygulanması planlanıyor.