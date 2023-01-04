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Eskişehir'de simide zam geldi

Eskişehir'de simide zam geldi
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Eskişehir'de 100 gramı 4 TL'ye satılan simidin fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere 5 TL olarak güncellendi.

Başkent Ankara'da simidin 7 lira olmasının ardından bir zam haberi de Eskişehir'den geldi.

Eskişehir Pastacılar, Kuruyemişçiler ve Fırıncılar Odasının 30 Kasım 2022 tarihinde aldığı yüzde 25’lik zam kararını Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onaylaması üzerine 100 gram simidin fiyatı 5 lira oldu.

Simit 5 lira oldu
İHA'nın haberine göre, yapılan açıklamada girdi maliyetleri ve asgari ücretteki artışın zammı kaçınılmaz kıldığı belirtilirken, yarından itibaren 100 gram simidin 5 liradan satılacağı açıklandı.

Eskişehir’de 200 gramı 4 liradan satılan ekmek, yeni yılın ilk gününden itibaren 5 liradan satılmaya başlanmıştı.

Etiketler simit zam 5 tl
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