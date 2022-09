Ethereum ağında beklenen Merge gerçekleşti

Kripto para piyasaları uzun zamandır Ethereum Merge’ünü bekliyordu. Nihayet beklenen gün geldi ve Ethereum ağında Merge gerçekleşti.

Ethereum Merge’ü uzun bir süredir kripto para piyasalarının takibinde olan bir gelişmeydi. Sonunda beklenen gün geldi ve Merge gerçekleşti. Merge ile Ethereum ağında İş İspatından (PoW) Hisse İspatına (PoS) geçiş yapılıyor. Bu geçişle birlikte başta enerji tüketimi olmak üzere farklı alanlarda değişimler yaşanacak. Merge ile birlikte Ethereum’un enerji tüketiminin yüzde 99,4 oranında azalması bekleniyor. Çünkü PoW mekanizmasında işlemleri doğrulamak için önemli oranda donanım ve işlem gücü gerekiyor. Geçiş yapılan PoS mekanizmasında ise işlemleri doğrulamak için belirli miktarda Ethereum stake etmek yeterli olacak.

Ethereum Merge’üyle ilgili merak edilen hususlardan bir tanesi de madenciliğin bitip bitmeyeceği konusu. Doğrulama mekanizmasının değişmesiyle birlikte madencilere aktarılan işlem ücreti Staker’lara yönlendirilecek.

“Madencilik işlemleri hiç olmadığı kadar çevreci gerçekleştirilecek”

Ethereum Merge’ünü değerlendiren Cointelegraph Türkiye Yönetici Editörü Hazal Orta, “2015 yılından bu yana aktif olarak kullandığı Proof of Work mekanizmasına veda eden Ethereum, Merge’le birlikte varlıklarımızı Proof of Stake'e emanet ediyor. Bu yükseltmeyle enerji tüketimini yüzde 99,4 oranında azaltacak olan Ethereum, bu noktada 'verimsiz' ve 'çok enerji tüketiyor' eleştirilerinden de kurtulmuş olacak. Böylelikle madencilik işlemleri hiç olmadığı kadar daha temiz ve çevreci gerçekleştirilecek. Ancak her ne kadar bu yükseltme enerji tüketimini azaltıp verimliliği artırsa da sanılanın aksine işlem ücretlerinde kayda değer bir değişiklik yaşamayacağız. Bu yüzden Ethereum'un yüksek gas ücretleri problemini çözmediğini bilmekte fayda var. Tüm bunlara ek olarak Merge'ün PoS'a 'tam' geçişte bir adım olduğunu ve bir sonraki durağın 'The Surge' olduğunu da unutmamak gerekiyor.” dedi.

Ethereum Merge’üne dair görüşlerini aktaran Kriptomeda Dijital Platform Yöneticisi Ali Tunç, “Geleceğin finansal sistemleri her gün gelişmeye devam ediyor. Güncellemelerden en popüleri ve sonuncusu ise Ethereum Merge. Merge ile Ethereum ağının enerji tüketimi büyük oranda azalıyor. Kripto ekosisteminin en büyük ikinci varlığının güncellemesini ve sürecin devamını merakla takip ediyoruz. İşin teknik tarafında yıllardır adım adım gelen bir hazırlık vardı. Yatırımcılar, madenciler, geliştiriciler ve ekosistemin diğer paydaşları; yatırımlarını, ekipmanlarını ve planlarını bu doğrultuda güncellediler, bizler de olabildiğince günceliz. Böyle bir gelişme deyim yerindeyse kırk yılda bir gelir. Yakından takip etmenin; sebeplerini ve sonuçlarını doğru anlamanın bu noktada çok önemli olduğuna inanıyorum.” dedi.