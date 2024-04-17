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Euro Bölgesi enflasyonu Mart'ta frene bastı

Euro Bölgesi enflasyonu Mart'ta frene bastı
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Avrupa İstatistik Ofisi , Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 oldu.

Piyasa beklentileri, martta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6’ya geriledi. AB'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,7 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,16 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Romanya'da yüzde 6,7, Hırvatistan'da yüzde 4,9, Avusturya ve Estonya'da yüzde 4,1, Belçika'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,3 oldu.

Etiketler Euro Bölgesi enflasyonu euro bölgesi enflasyon mart ayı enflasyonu
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